وولفرهامبتون يفرض التعادل على #مانشستر_يونايتد

الخليج - د ب أ فرض فريق وولفرهامبتون التعادل 1-1على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الإثنين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال بهدف لمانشستر في الدقيقة 27 ثم تعادل روبن نيفيس لوولفرهامبتون في الدقيقة 55. واهدر الفرنسي الأخر بول بوجبا ضربة جزاء لمانشستر في الدقيقة 67. Advertisements وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع مانشستر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف ليفربول وآرسنال. وفي المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى نقطتين متقدماً للمركز الثالث عشر. واستهل مانشستر مشواره في الموسم الحالي باكتساح تشيلسي برباعية بيضاء فيما تعادل وولفرهامبتون سلبياً في مباراته الأولى مع مضيفه ليستر سيتي.

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