حادث سير يودي بحياة 13 سائحا صينيا في لاوس

جدة - عمرو شويل بكين – وكالات – الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في لاوس، إثر انحراف حافلة عن الطريق وتحطمها، وكانت تقل سائحين صينيين من العاصمة فينتيان إلى مدينة لوانج برابانج في شمال البلاد، أمس الاثنين.

وأفادت شبكة سي جي تي ان بأن 29 شخصا أصيبوا في الحادث، في حين ما زال شخصان آخران في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة سي سي تي في الصينية أن 44 من بين 46 شخصا كانوا على متن الحافلة هم من الصين.