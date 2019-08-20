العراق.. القبض على إيرانيين سرقا محل صيرفة في بغداد

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ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إيرانيين اثنين بتهمة سرقة محل للصيرفة بالعاصمة بغداد.
وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد، أن "القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة الإجرام والأمن واستخبارات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين اثنين يحملان الجنسية الإيرانية لقيامهما بسرقة محل للصيرفة".
وأضاف البيان، أن "المحل الذي سرق يقع في منطقة شهداء العبيدي شرقي العاصمة بغداد، حيث ضبط المبلغ المسروق بحوزتهما".
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