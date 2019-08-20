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العراق.. القبض على إيرانيين سرقا محل صيرفة في بغداد

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القبض على متهمين بالسرقة في بغدادالعراق.. القبض على إيرانيين سرقا محل صيرفة في بغداد دبي - بواسطة محمد فارس © ESSAM AL-SUDANI القبض على متهمين بالسرقة في بغدادالعراق.. القبض على إيرانيين سرقا محل صيرفة في بغداد

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إيرانيين اثنين بتهمة سرقة محل للصيرفة بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد، أن "القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة الإجرام والأمن واستخبارات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين اثنين يحملان الجنسية الإيرانية لقيامهما بسرقة محل للصيرفة".

وأضاف البيان، أن "المحل الذي سرق يقع في منطقة شهداء العبيدي شرقي العاصمة بغداد، حيث ضبط المبلغ المسروق بحوزتهما".

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Tiger helicopters of Peruvian army general Alberto Arcienega to fight against guerillas and drug trafficking in December 1989 in Peru. (Photo by Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho via Getty Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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