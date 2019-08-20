صور.. البشير في قفص الاتهام بـ"الفساد" اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نشرت قناة "روسيا اليوم" الصور الأولى للرئيس السوداني السابق عمر البشير من داخل المحكمة، اليوم.

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

ووصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى مقر محاكمته صباح اليوم وانعقدت اليوم 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير من أول أمس السبت إلى اليوم الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.