صور.. البشير في قفص الاتهام بـ"الفساد" اليوم

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نشرت قناة "روسيا اليوم" الصور الأولى للرئيس السوداني السابق عمر البشير من داخل المحكمة، اليوم.
تأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".
ووصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى مقر محاكمته صباح اليوم وانعقدت اليوم 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.
وتأجلت محاكمة البشير من أول أمس السبت إلى اليوم الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.
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