«دبي للثقافة» تستشرف المستقبل في متحف الاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، ورشة عمل في متحف الاتحاد، جمعت هالة بدري مدير عام الهيئة، ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات فيها، بشركائها الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة الخطط المستقبلية ل «دبي للثقافة» ومبادراتها المتتالية، وانعكاساتها على قطاعي الثقافة والفنون في الإمارة، إضافة إلى التحديات الحالية، واستثمارها في استشراف المستقبل من خلال عمليات التحديث والتطوير المستمرة، ما عكس سعي الهيئة لتفعيل محاور خطة دبي 2021، التي تهدف لجعل الإمارة موطناً لأفراد مبدعين وممكَّنين، ملؤُهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك، في ظل حكومة رائدة، ومتميزة.

وركزت الهيئة خلال الورشة على أهمية التعاون الذي يجمعها بشركائها في مختلف القطاعات، ودورهم الكبير في إثراء التجربة وتبادل الخبرات، وانعكاسات الشراكة الإيجابية على نمو المشهد الثقافي والفني في الإمارة، لا سيما أن دبي مدينة الجميع، وأفرادها وقطاعاتها المختلفة جزء فاعل في رسم مستقبلها.

وتوزع المشاركون في الورشة إلى ثلاث مجموعات، ناقشت الأولى التحديات الحالية التي تواجه قطاعي الثقافة والفنون في دبي، وتناولت الثانية دور المبادرات المستمرة وانعكاسات عمليات التطوير والارتقاء المتواصلة لدعمهما، فيما ناقشت الثالثة الخطط المستقبلية للهيئة، ومدى تماشيها ومواكبتها للخطط الطموحة كخطة دبي 2021، وجداول الأعمال الوطنية التي ترسم مستقبل الإمارات.

وتزامن عقد ورشة العمل مع قيام الهيئة بمراجعة وتحديث خطتها الاستراتيجية، وسعيها الحثيث للوصول من خلالها إلى أعلى مستوى من الريادة الحكومية، وتطبيق أعلى معايير التميز، واستثمار الطاقات والمواهب والأفكار والإمكانات في سبيل الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وأكدت «دبي للثقافة» من خلال الورشة على دور الخطة الاستراتيجية في تعزيز حضور دبي كوجهة مستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتطوير منظومة قطاعات الهيئة وحوكمتها، وتوصيل قيم المجتمع وتراثه الإنساني وصناعاته الثقافية إلى العالم، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي في دبي وتنويعه، إلى جانب دعم المواهب من خلال الاستثمار في الصناعات الثقافية الإبداعية.