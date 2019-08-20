دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تُحدّث تطبيقها Duo وتُضيف خيار الإضاءة المنخفضة وحذف سجل المكالمات وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة جوجل تُحدّث تطبيقها Duo وتُضيف خيار الإضاءة المنخفضة وحذف سجل المكالمات وأكثر

قبل أيام احتفل فريق عمل تطبيق جوجل Duo بمرور ثلاث سنوات عن الإطلاق الأولي للتطبيق. وما زال فريق العمل يعمل بجدّ لإضافة المزيد من المزايا الجديدة، واليوم هناك إصدار جديد من Duo ووفّر معه العديد التغيّرات الجديدة.

وأجدر بالإشارة أن هذه الإضافات قادمة من جهة الخادم، لذلك سيكون عليك الانتظار لأيام حتى تصل للجميع.

على أي حال، أبرز إضافة كانت تتعلق في خيار الإضاءة المنخفضة “الخافتة” في مكالمات الفيديو، حيث ستُلاحظ وجود زر جديد لهذا الغرض عند البدء في مكالمة فيديو. كذلك، من الممكن تعمل هذه الإضافة تلقائيًا، وذلك حسب الضوء المُحيط.

ومن المميزات القادمة مع هذا التحديث والذي يحمل إصدار Duo 60، ميزة التثبيت “الدبوس” على الشاشة الرئيسية.

وبذلك سيتمكن مستخدمي التطبيق من إضافة اختصارات لبعض جهات الاتصال على الشاشة الرئيسية.

وبعد إجراء أي مكالمة مع أحدهم، سيقترح عليك التطبيق إضافة اختصار لجهة الاتصال هذه من على الشاشة الرئيسية.

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جنبًا إلى جنب، هناك خيار لحذف سجل المكالمات دفعة واحدة، حيث سيتحقق التطبيق من أنك تريد القيام بذلك.

وعند الموافقة سيقوم Duo بإزالة اتصالاتك من حسابك وسوف ينقل جهة الاتصال من المجموعة التي تم الاتصال بها مؤخرًا في الأعلى.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تحديث Duo v60 متاح حاليًا بالفعل على متجر جوجل بلاي لجميع المستخدمين.

على أن يتم إطلاق جميع المزايا الثلاث هذه ببطء من جانب الخادم، لذلك في حالة عدم وصوله لك انتظر أيام أخرى.

المصدر:

Google

التدوينة جوجل تُحدّث تطبيقها Duo وتُضيف خيار الإضاءة المنخفضة وحذف سجل المكالمات وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.