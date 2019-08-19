البحرين تعلن مشاركتها بمبادرة واشنطن لتأمين الملاحة بالخليج

المنامة/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الإثنين، مشاركتها في مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، للعاصمة البحرينية المنامة.

وقالت الحكومة البحرينية، في بيان، إن الملك حمد بن عيسى أكد لـ"ماكينزي" مشاركة بلاده "في الجهد المشترك للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية، وتأمين ممرات دولية للتجارة والطاقة في المنطقة".

وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، أن بلاده تخطط لإنشاء تحالف عسكري دولي لتأمين الممرات البحرية قبالة إيران واليمن.



Advertisements

وقال دانفورد في تصريحات إعلامية في حينه: "نعمل مع عدد من الدول لرؤية ما إن كان بإمكاننا تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب".

وفي 22 من الشهر ذاته، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، على "العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز".



وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.