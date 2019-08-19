إماراتيون يتنافسون على مقاعد المجلس الاتحادي

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أبوظبي: واصلت مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي 2019 الموزعة على مناطق الامارات العربية المتحدة الاثنين، استقبال طلبات الترشح لليوم الثاني على التوالي.

فقد تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثاني 94 طلب ترشح من بينها طلبات من 36 امرأة وذلك خلال الفترة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد تلقت في اليوم الأول 194 طلب ترشح من بينها 67 للمرأة وسط إقبال من المرشحات على مراكز التسجيل لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي.

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وتتواصل عملية تسجيل المرشحين حتى يوم الخميس المقبل 22 أغسطس الجاري وفقا للجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي2019.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي، ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر.

وستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من يوم 8 سبتمبر وتستمر 27 يوما.