القامشلي / الخليج 365
دخلت، مساء الأحد، قافلة جديدة مؤلفة من 60 شاحنة، تحمل مساعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن القافلة دخلت من العراق عبر معبر سيمالكا، واتجهت إلى منطقة خراب عشق جنوبي مدينة عين العرب (كوباني).
وأوضحت المصادر أن القافلة ضمت آليات حفر ومولدات وعربات رباعية الدفع وخزانات وقود، إضافة إلى شاحنات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر عسكرية.
ولفتت المصادر إلى أن نحو 450 شاحنة من المساعدات الأمريكية وصلت إلى مستودعات خراب عشق العسكرية منذ نحو شهر.
وتواصل الولايات المتحدة منذ 4 سنوات تزويد "ي ب ك" الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مساعدات لوجستية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات أمريكية جديدة لمناطق "ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.