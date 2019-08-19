الرئاسة العراقية: مستمرون بالعمل على التقريب بين أربيل وبغداد

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أكدت الرئاسة العراقية، الإثنين، ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان (شمال)، في إطار الدستور، مشيرة إلى استمرار العمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، قال سالار محمود، مستشار رئيس الجمهورية، إن "الرئاسة مستمرة بالعمل على تقريب وجهات النظر، من أجل توصل الجانبين إلى حل شامل للمشاكل العالقة".

وأضاف أن "حل جميع المشاكل العالقة، بينها الموازنة والرواتب والنفط، ضمن أولويات تحرص عليها رئاسة الجمهورية".

ودعا محمود "الكتل الكردية في مجلس النواب إلى توحيد خطابها خلال التحديات المقبلة"، مشيرا إلى وجود أطراف لم يحددها قال إنها "ربما تسعى لعدم التوصل إلى اتفاق بين بغداد والإقليم".

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ونهاية يوليو / تموز الماضي، اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

كما اتفقا على استمرار التواصل باتجاه إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الفترة القادمة.

وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.