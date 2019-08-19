دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم. 16 يونيو/حزيران 2019.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي في غزة France 24

محتجو هونغ كونغ يستعدون لتجمع حاشد الأحد لإثبات شعبيتهم بعد انتقادات مظاهرة المطار France 24

أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يمثل أمام القضاء لبدء محاكمته بتهمة الفساد France 24 مشاركة Advertisements مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

بدأت الاثنين جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في الخرطوم بتهمة الفساد. ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، إلى المحكمة اليوم الاثنين في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة أن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان، إثر أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، أودع البشير (75 عاما) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الفريق الأول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.

وفي مايو/أيار، أعلن النائب السوداني العام توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به. ومثل البشير في 16 يونيو/حزيران أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.

وقال وكيل النيابة علاء دفع الله للصحافيين حينها إنه قد "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية".

ولعل من بين أخطر الاتهامات التي يواجهها الرئيس السوداني المعزول، هي تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي والتي تطالب بتسليمه. وتتضمن التهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي لدوره "المحتمل" بالحرب في إقليم دارفور.

واندلعت الاحتجاجات المناوئة لحكم البشير في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أن قامت حكومته برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

فرانس24/ أ ف ب