شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة جنوب السودان تعيد فتح 4 سفارات بعد إغلاقها بسبب أزمة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة جنوب السودان، أن عددًا من البعثات الدبلوماسية التى أغلقت فى يونيو الماضى بسبب الأزمة الاقتصادية أعيد فتحها.

وقال مايكل مكوى وزير الإعلام الجنوب سودانى للصحفيين، أن سفارات جنوب السودان فى الكويت وفرنسا والنرويج وإيطاليا ستفتح مجددًا.

وأضاف مايكل مكوى: "لقد تم إغلاق هذه السفارات وقام الرئيس بمراجعة قراره، والآن ستواصل هذه السفارات عملها، لقد أبلغ الرئيس، مجلس الوزراء أنه ألغى أمر إغلاق هذه السفارات".

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فى يونيو الماضى، حذر عدد من المراقبين من أن إغلاق سفارات جنوب السودان فى أوروبا، وخاصة فى دولتى النرويج وفرنسا قد يؤثر على الدولة الوليدة دبلوماسيًا.

وتلعب النرويج دورًا رئيسيًا فى اتفاق سلام جنوب السودان، وتلعب فرنسا دورًا فعالًا فى قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن جنوب السودان.

يعتمد جنوب السودان بصورة رئيسية على عائدات النفط الخام.

وفى مطلع هذا الشهر، قالت الحكومة أن إنتاج النفط ارتفع إلى 180 ألف برميل يوميًا بعد استئناف الانتاج فى المربعين 1 و2 بحقل مانقا، الذى تم إيقافه منذ ست سنوات بسبب انعدام الأمن فى إقليم الوحدة.