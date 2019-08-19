مسابقة لاختيار أسماء 3 أشبال في بيرو الإثنين 19 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب وكالات_الخليج 365 ظهرت 3 أشبال للنمر البنغالي للمرة الأولى أمام الزوار في حديقة حيوان ليما في بيرو، التي أطلقت مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمساعدتها في اختيار أسماء الصغار.

Advertisements الأشبال ولدت 5 يوليو/تموز، بينها نمر أبيض صغير نادر، وبعد أسابيع من عناية من الأطباء البيطريين على مدار الساعة في حديقة الحيوان أصبحت لديها القوة الكافية للخروج بعض الوقت من محبسها للمساحة المفتوحة. وولد الصغار في الأسر نتيجة برنامج ناجح للتكاثر شمل والديها نايشا وكومار. ويعيش ما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف نمر في البرية انخفاضا من 100 ألف في بدايات القرن الـ20.

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