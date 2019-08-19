سترة للاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أطلقت شركة Teslasuit البريطانية سترة تتيح لعشاق الألعاب الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي، ستتوفر في الأسواق العالمية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بسعر 1000 إلى 2500 يورو حسب الموديل.

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توفر السترة استجابات لمسية تتطابق مع أحداث اللعبة وتجعل اللاعب يعايش أجواء اللعبة بصورة أكبر، فإذا ما تعرض اللاعب للضرب بالسهم فإنه يشعر به في قلبه.

وتتكون السترة من جزئين لسهولة ارتدائها، علاوة على أنها قابلة للغسل ويمكن مواءمة مقاسها حسب جسم اللاعب، ومن خلال الاعتماد على المنسوجات "الذكية" في السترة يمكنها تتبع حركات اللاعب وقياس معدل نبضات القلب في ذات الوقت. وتعمل الاستجابة اللمسية على تحفيز عضلات معينة أثناء اللعب، وبالتالي خلق الشعور بالتأثيرات الخارجية.

وأوضحت شركة Teslasuit أنه يمكن توصيل البذلة بالحواسيب عن طريق شبكة WLAN أو تقنية البلوتوث، مشيرة إلى أن البذلة الجديدة تتوافق مع معظم نظارات الواقع الافتراضي، علاوة على إمكانية استعمال البذلة خارج نطاق الألعاب، مثل قطاع الرياضة من أجل تصحيح مسار الحركات، كما يمكن استعمالها في إعادة التأهيل.