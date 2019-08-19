شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش السورى تتمكن من دخول مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش السورى، من دخول مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، وبدأت بالتقدم فيها وسط معارك عنيفة مستمرة مع الفصائل المسلحة. نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، قوله اليوم الأحد، إن الجيش السورى دخل المدينة من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبان عدة، موضحًا أن اشتباكات عنيفة مستمرة تدور داخل المدينة وفى جبهات أخرى عند أطرافها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش السورى تتمكن من دخول مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.