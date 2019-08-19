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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض، اليوم الأحد، عن توفر وظائف لمواطني المملكة بمسمى مدير العمليات الإدارية.
واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات”.
ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة إلى الإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الرابط)، مبيناً أن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة في #الأمم_المتحدة للسعوديين فقط.. التفاصيل ورابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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