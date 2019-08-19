وظيفة في #الأمم_المتحدة للسعوديين فقط.. التفاصيل ورابط التقديم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض، اليوم الأحد، عن توفر وظائف لمواطني المملكة بمسمى مدير العمليات الإدارية.

واشترط البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن يكون التقديم على الوظيفة للسعوديين والسعوديات”.

ودعا البرنامج، الراغبين بالتقديم على الوظيفة إلى الإطلاع على الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال زيارة موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الرابط)، مبيناً أن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس الحالي.