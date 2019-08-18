دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف IQOO PRO 5G ينطلق لاحقاً بأقل مستوى تسعير لهواتف 5G في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.

ينافس عمالقة الصين في سوق هواتف 5G بقوة خلال الفترة القادمة، حيث تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف IQOO PRO 5G الذي ينطلق بأقل مستوى تسعير في هواتف 5G في الأسواق.

ينطلق هاتف IQOO PRO 5G قريباً بمستوى تسعير يحاكي مستوى تسعير هواتف 4G في الأسواق، حيث كشف عن سعر 4498 يوان أو ما يعادل 639 دولار، وهو مستوى تسعير منخفض إذا ما تم مقارنته بإصدارات 5G التي جاءت بمستوى تسعير 800 دولار أو أكثر غالباً.

ومن المقرر أن يأتي هاتف iQOO Pro 5G بتصميم نتوء القطرة في الشاشة، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 بلس، مع قدرة بطارية 4500 mAh، وشاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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الهاتف ينطلق أيضاً بتقنيات جديدة تعمل على دعم إطلاق أسرع للتطبيقات بنسبة 19%، مع تبديل سريع بين التطبيقات بنسبة 13%، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في 22 من أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع هاتف IQOO PRO 5G ينطلق لاحقاً بأقل مستوى تسعير لهواتف 5G في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.