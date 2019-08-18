أبوالغيط يهنئ السودان على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية

وجه أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته بمناسبة التوقيع على وقائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم السبت.
وكلف أبوالغيط وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشئون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وزار أبوالغيط، السودان يوم 16 يونيو الماضي، كما يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية.
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