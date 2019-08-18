صور.. 8 آلاف كرسى متحرك لذوى الإعاقة بالمسجد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى ثمانية آلاف كرسى لخدمة كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة فى موسم الحج هذا العام، ضمن الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدى المسجد النبوى فى قسمى الرجال والنساء. وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوى الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر. Advertisements

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