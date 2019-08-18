شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: بلادنا لن تنمو ما دام الاحتلال الإسرائيلى موجودًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه لا يوجد تنمية حقيقية تحت الاحتلال وإن وجدت فلها سقف محدود، فإسرائيل تسيطر باحتلالها على الحدود والأرض والمياه والطاقة، وكافة مدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف أشتية - خلال استقباله اليوم الأحد، في مكتبه برام الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اليابانى كينجى واكاميا والوفد المرافق له، بحضور السفير اليابانى لدى فلسطين تاكيشى اوكوبو - "وضعنا استراتيجية هدفها الانفكاك عن العلاقة التي فرضها علينا الاحتلال، وسنعمل على تعزيز المنتج الوطنى في الطريق نحو الاستقلال الكامل عن الاحتلال".

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وتابع أشتية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، "إسرائيل تدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، سواء من خلال تهويد القدس، وطمس الرواية الإسلامية والمسيحية عنها، أو من خلال مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية لخدمة التوسع الاستيطاني".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى على أن "إسرائيل لم تعد تحترم الاتفاقيات الموقعة معها، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم، ونريد من اليابان والدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمسارعة والاعتراف بها كإجراء احترازي، وردا على الخطوات الإسرائيلية نحو مصادرة الأراضي الفلسطينية".

وثمّن الدعم اليابانى المستمر لفلسطين، لا سيما مشروع ممر السلام والازدهار، آملا باستمرار الدعم حتى إقامة الدولة المستقلة.