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مخابرات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع إقامة دورى رياضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، ملعب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة؛ لمنع العائلات المقدسية من إقامة دوري كرة قدم كان من المقرر أن يجرى افتتاحه اليوم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات هاجمت المواطنين المقدسيين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل، واعتقلت شابا من المشاركين في الدوري.

ويأتي منع هذه الفعالية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

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