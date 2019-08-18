قطر وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365 بحثت قطر وباكستان، الأحد، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين وكيفية تطويرها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان القوات المسلحة القطري غانم بن شاهين الغانم، برئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستانية زبير محمود حياة. وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد بالدوحة، "استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها"، حسب وكالة الأنباء القطرية. Advertisements ويتواجد القائد العسكري الباكستاني بالدوحة في زيارة رسمية غير محددة المدة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة رسمية لباكستان استغرقت يومين. وخلال الزيارة، شهد الشيخ تميم ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالين الاقتصادي والمالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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