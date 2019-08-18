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الجيش اليمنى يحبط تسللا لمليشيا الحوثى جنوبى الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن "عناصر من المليشيا حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش فى مديرية (حيس) وأجبرتها قوات الجيش على التراجع والفرار، وكبدتها خسائر بشرية فى صفوفها"، فى سياق متصل، قصفت مليشيا الحوثى مواقع الجيش شمالى مديرية التحيتا جنوبى المحافظة.

وتواصل مليشيا الحوثى استهداف مواقع الجيش فى محافظة الحديدة، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.

 

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