مصر تدين الاعتداء الحوثي على حقل الشيبة في السعودية

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القاهرة: دانت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، هجوم الحوثي على حقل الشيبة البترولي، جنوبي السعودية بواسطة طائرات مُسيرة.

وأكدت القاهرة، في بيان، تضامُن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السعودية ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

كما حذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية، بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.