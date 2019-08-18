اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: دانت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، هجوم الحوثي على حقل الشيبة البترولي، جنوبي السعودية بواسطة طائرات مُسيرة.
وأكدت القاهرة، في بيان، تضامُن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السعودية ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.
كما حذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية، بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين الاعتداء الحوثي على حقل الشيبة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.