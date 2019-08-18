علماء يضعون أمامك الطرق المجربة للإقلاع عن التدخين

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ينظر العلماء باهتمام كبير فيما قد ينجح لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين. خاصة وأن 90% من الدراسات أظهرت أن أولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، سيعودون إليه مرة أخرى على الرغم من بذل قصارى جهدهم.

وتوصل العلماء، عبر سنوات طويلة، إلى مجموعة من الخيارات التي ثبت نجاحها علمياً، على الأقل في بعض الأوقات الحوافز المالية.

الاستفادة المالية

الاستفادة المالية من الإقلاع عن التدخين، قد تكون أفضل رهان، ذلك لأن التدخين مخاطرة بخسارة الأموال.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة New England الطبية بعض النتائج الواعدة، حيث وجدت أن الأشخاص الذين لديهم حافز مالي للإقلاع عن التدخين حققوا نجاحاً ملحوظاً، على الأقل بعد 12 شهراً من المحاولة.

الوقف المفاجئ والكامل

يمكن للأشخاص الأكثر انضباطاً فقط الإقلاع عن التدخين دون أي مساعدة.

وتشير الدراسات إلى أن من 4-7% فقط يمكنهم القيام بذلك دون أي مساعدة إضافية.

إذا كنت ترغب في تجربة هذه الطريقة، فمن الأفضل أن تكون مستعداً ذهنياً، كما يقول الخبراء، والالتزام بذلك.

شرب الماء

يقترح أشخاص في منظمة ترك التدخين شرب الماء عندما تبدأ الرغبة الشديدة بترك التدخين، والانشغال بأشياء أخرى، كالذهاب في نزهة. محاولة التنفس بعمق وببطء والتفكير في الأمر. سيكون ذلك صعبا، ولكنها مشاعر سوف تمر.

شيء آخر يمكن أن يساعد، هو طلب الدعم، بأن تخبر الأصدقاء والعائلة بأنك تحاول الإقلاع عن التدخين.

المساعدة من الشريك

كما أن الحب يمكن أن يساعد في الإقلاع عن التدخين، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة “جاما” للطب الداخلي. لقد كان أقل من نصف الرجال في تلك الدراسة ناجحين في محاولتهم الإقلاع عن التدخين إذا أقلعت شريكاتهن عن التدخين أيضاً، مقارنة بنسبة 8٪ من النجاح في حال لم تتوقف الشريكات. وبالمثل، فإن نصف النساء ينجحن إذا ترك شركاؤهن الذكور أيضاً التدخين.

بدائل النيكوتين

أجهزة الاستنشاق، بخاخات الأنف، العلكة، لصقات النيكوتين وغيرها، والتي تقدم النيكوتين ببطء، مصممة لمساعدة المدخنين في التغلب على الرغبة الشديدة للتدخين، ويبدو أنها تساعد.

يمكن البدء في استخدام واحدة من هذه العلاجات غير الطبيعية، قبل فترة وجيزة من اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، ما قد يجعلها أكثر فعالية. الأشخاص الذين يستخدمون العلاج ببدائل النيكوتين المضاد للاكتئاب يظهرون أيضاً نجاحاً إضافياً.

الدواء الموصوف

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تريد أن تأخذ مسار الوصفة الطبية، ولكن هناك بعض الأدوية يبدو أنها حققت بعض النجاح، خاصةً إذا استخدمت مع العلاج ببدائل النيكوتين.

السجائر الإلكترونية

في العام 2014، وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية the Lancet، أن 657 شخصاً حاولوا الإقلاع عن التدخين على مدى 6 أشهر، ساعدت السجائر الإلكترونية حوالي 7.3٪ بذلك.

وجدت مجموعة أخرى قدمت أبحاثها في مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر عام 2015 أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص تركوا التدخين بمساعدة السجائر الإلكترونية بدلاً من السجائر العادية، إلا أن ذلك لم يدم للأبد بالضرورة.

شيء للأخذ في الاعتبار

تقول جمعية السرطان الأمريكية إن “برامج الإقلاع عن التدخين، مثلها مثل البرامج الأخرى التي تعالج الإدمان، غالباً ما تكون معدلات نجاحها منخفضة إلى حد ما”.

إذا قمت بالإقلاع عن التدخين، فذلك يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بسرطان الرئة والعديد من أنواع السرطان الأخرى. كذلك أنت تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بشكل كبير، وتخفض من فرص إصابتك بأنواع أخرى من مشاكل الرئة.