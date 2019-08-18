بالصور: الحريري وبومبيو في لقاء بعيد عن السياسة

ونشر الحريري على حسابه عبر انستغرام صورا تجمعه ببومبيو برفقة عائلته التي شاركت في اللقاء الذي كان بعيدا عن السياسة.
يذكر أن الحريري، بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي، وقد توّج زيارته بلقاء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين.
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