شكرا لقرائتكم خبر عن آبي أحمد يوصي السودانيين بحفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد خلال الكلمة التي ألقاها بعد مراسم التوقيع التاريخي في الخرطوم، أمس السبت، على وثائق المرحلة الانتقالية، إلى أن «الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم».
وقال أحمد، الذي لاقى حفاوة كبيرة من قبل الحشود في قاعة الصداقة التي شهدت التوقيع التاريخي: «وصيتي لشعب السودان أن يكونوا حفظة للسلام»، مضيفاً: «يعد هذا اليوم يوم انتصار لنا جميعاً، لجميع من عمل من أجل السودان». وأوضح، إن مبادئ التحول الديمقراطي يجب أن تطبق بحذافيرها، مؤكداً أن «السلام للأجيال القادمة، سيعتمد على ما أنجزناه اليوم».
وحث آبي أحمد، خلال لقائه أعضاء قوى الحرية والتغيير بالخرطوم على تعزيز ثقافة التسامح والعمل من أجل «سودان موحد وقوي».
(وكالات)
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