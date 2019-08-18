بعد انتشار فيديو الاعتداء عليها... بائعة جازان: الأمن تدخل في الوقت المناسب

وأضافت، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، أن المسؤولين ورجال الأمن تدخلوا في الوقت المناسب لوقف الاعتداء، وأن توجيهات أمير منطقة جازان بمعاقبة المعتدين أسعدها، مشيرة إلى أن "السكوتر"، الذي تعمل على تأجيره هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها.

وتابعت: "جمعت مبلغ السكوتر قبل أن أبدأ بالعمل عليها، واستغرق ذلك سنوات"، مشيرة إلى أن رد فعل الناس حول القضية وتعاطفهم معها، يكشف معدن المجتمع، الذي تربى على الطيبة وحب العاملين.

وأثار مقطع فيديو منتشر على شبكة الإنترنت، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوثق اعتداء مجموعة من الشبان على امرأة.

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وأظهر الفيديو، استيلاء الشبان على مجموعة من الألعاب الإلكترونية، التي تقوم البائعة بتأجيرها، في حديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحاولت السيدة مطاردة الشبان في الحديقة، من أجل استرداد بضاعتها، ولكن تطور الأمر فيما بعد إلى اشتباك بالأيدي.

ووجه محافظ العيدابي، عبد الله بن محمد الظافري، باتخاذ اللازم حيال ممارسات الشبان، وتعديهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.

وأكد الظافري أنه ستتم محاسبة المتسببين في الواقعة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما وجه بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.