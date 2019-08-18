تل أبيب: إطلاق نار على فلسطينيين قرب السياج الأمني مع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت/ الأحد، أنه رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار.

وقال الجيش في بيان اطلعت الخليج 365 عليه: "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة".

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وأضاف البيان: "مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".

ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل أخرى عن الحدث.

يأتي ذلك إثر إعلان الجيش رصد 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أدت إلى إصابة 6 إسرائيليين بجروح طفيفة وهلع.

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