إسرائيل: إطلاق 3 صواريخ من غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة اعترض نظام "القبة الحديدية" اثنين منهم.
وقال الجيش في بيان: "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة، اكتشفنا 3 صواريخ متجهة من القطاع إلى إسرائيل".
وأضاف: "اعترض نظام القبة الحديدية اثنين من الصواريخ، بينما لم يُعرف مصير الصاروخ الثالث".
من جانبها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة أن شظايا أحد الصواريخ الثلاثة سقط على منزل في مدينة سديروت شمالي غزة، وأدى لإصابة مستوطنين بحالة من الهلع، وتضرر المنزل.
وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن صافرات الإنذار دوت في مدينتي سديروت والمجلس الإقليمي النقب (جنوبي إسرائيل).
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وشهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة، مساء الجمعة، مسيرات "العودة" الأسبوعية، والتي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 63 شخصا بينهم 32 بالرصاص الحي، حسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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