فريق #الصقور_السعودية يقدم عرضاً جوياً في #بولندا

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الخليج - واس
قام فريق الصقور السعودية بافتتاح معرض قدينيا الجوي في بولندا، حيث قدم عرضاً جوياً على كورنيش مدينة غدينيا مساء أمس الجمعة.
وتستمر مشاركات الفريق اليوم السبت وغداً الأحد الموافق 17-18 أغسطس في مقر المعرض بمدينة غدينيا.
ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية وعسكرية من مختلف دول العالم.
ويعتبر فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً متوجاً بالدعم الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.
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