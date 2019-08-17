شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى يعين الفريق أول جمال عمر وزيرا لدفاع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت "روسيا اليوم" فى الخرطوم بأن المجلس الانتقالى العسكرى السودانى عين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع فى حكومة المرحلة الانتقالية.

وأضافت "روسيا اليوم"، أن "الحرية والتغيير" سمت تاج السر على الحبر رئيسا للقضاء بعد أن رفض المجلس العسكرى فى وقت سابق ترشيح عبد القادر محمد أحمد، لهذا المنصب.

جاء ذلك مع مباشرة السودانيين اليوم السبت فى الاحتفال ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخى الذى تم التوصل إليه بين "المجلس العسكري" الحاكم، وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدنى فى البلاد.

Advertisements

وفى وقت سابق أعلن قادة الحركة الاحتجاجية أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق فى الأمم المتحدة عبد الله حمدوك وهو خبير اقتصادى مخضرم رئيسا للوزراء.