"أرامكو" تسيطر على حريق في منشأة للغاز بعد اعتداء حوثي

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"الخليج 365" من الرياض: قالت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة إنها سيطرت على حريق "محدود" شب إثر هجوم شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون السبت واستهدف منشأة للغاز في حقل شيبة شرق المملكة.

وقالت أرامكو في بيان إن "فرق الاستجابة" لديها "سيطرت على حريق محدود وقع صباح اليوم السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز الطبيعي المسال، ولم يسبب الحادث في وقوع أي إصابات".

من جانبهم، أعلن المتمردون الحوثيون أنهم استهدفوا معمل شيبة بعشر طائرات مُسيرة.

وأكدت أرامكو في بيانها الذي نشر على موقعها الالكتروني، أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. وسنوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها".