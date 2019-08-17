مقتل 13 مدنياً في غارة جوية روسية على مخيم للنازحين في سورية

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب - | منذ ساعة في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 03:35

قتل 13 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، في غارة جوية روسية استهدفت الجمعة مخيّماً للنازحين في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال جراء قصف روسي على مخيّم للنازحين في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال جراء قصف روسي على مخيّم للنازحين في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي".

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