شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون دوليون وإقليميون يصلون الخرطوم لحضور احتفال ترتيبات السلطة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وفود دولية وإقليمية فى التوافد على الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة فى حفل توقيع الاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، المقرر غدا فى الخرطوم.

واستقبل السفير عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية السودانى المكلف موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

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واستقبلت الوكيل المساعد فى وزارة الخارجية السودانية إلهام إبراهيم، وزيرى خارجية أوغندا سام كوتيسا، وجيبوتى محمود على يوسف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى بارفيت اونانجا، ووكيل وزارة الخارجية العمانية الشيخ خليفة الحارثي.

ومن المقرر أن يصل الخرطوم الليلة وزير الخارجية الليبى محمد طاهر سيالة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين، رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهد السلمي.