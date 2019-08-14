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هذا الموضوع هاتف Galaxy A90 5G يحصل على شهادة Bluetooth SIG ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة سامسونج للإعلان عن أقوي إصدار من مجموعتها القادمة Galaxy A90، وبعد انتشار العديد من الشائعات والتسريبات، حصل هذا الهاتف بالفعل على شهادة Wi-Fi Alliance، والآن تم منح الهاتف أيضًا شهادة Bluetooth SIG، مما يشير إلى أن الإطلاق قريب جدًا.
ولقد كشفت شهادة Bluetooth SIG عن وجود طرازين من الهاتف؛ SM-A908N و SM-A908B، أحدهما يدعم شبكة 4G والآخر يدعم 5G. ولكن مع الأسف لم تكشف الشهادة الكثير سوي أن الطرازين سيدعمان اتصال Bluetooth 5.0.
ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن Galaxy A90 سيصل مع معالج Snapdragon 855 وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت، ولكن من المرجح أن توفر الشركة خيارات مختلفة من الذاكرة العشوائية.
وعلاوة على ذلك، من المفترض أن يكون هناك أيضًا بعض الاختلافات في مواصفات الكاميرا، إذ سيأتي 5G A90 بإعداد كاميرا بدقة 48 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، في حين سيصل 4G بإعداد كاميرا بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل.
وسيأتي هاتف A90 بشاشة Infinity-U Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD +، مع بطارية بسعة 4400 مللي أمبير.
المصدر
هذا الموضوع هاتف Galaxy A90 5G يحصل على شهادة Bluetooth SIG ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.