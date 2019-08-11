وسط تشديدات أمنية.. ملايين المصريين يؤدون صلاة الأضحى في الساحات

أدى ملايين من المصريين، الأحد، صلاة عيد الأضحى، في أكثر من خمسة آلاف ساحة، وسط مظاهر البهجة وتكبيرات، لم تخل من تواجد أمني مشدد.
ووفق مراسل وكالة الخليج 365 وتقارير محلية، امتلأت مساجد وساحات العاصمة القاهرة بالمصلين، لاسيما المساجد التاريخية الكبرى "عمرو بن العاص" و"الأزهر" و"الحسين"؛ وهو ما تكرر في محافظات مصر (27)، وسط أجواء إيمانية وتكبيرات وتكثيف للتواجد الأمني.
وخصصت وزارة الأوقاف المصرية 6505 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مصر.
وعقب الصلاة، شهدت الساحات ألوان عدة لمظاهر البهجة والاحتفال بالعيد، لاسيما مع إقبال الأسر على شراء بالونات ولعب لأطفالهم، وتبادل التهاني.
بينما صلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مسجد فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، شمالي البلاد.
ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، رافق السيسي، كبار المسؤولين، بينهم رئيس مجلس النواب علي عبد العال، رئيس الحكومة مصطفى مدبولى ووزير الدفاع الفريق محمد زكي.
وهنأ السيسي، الشعب المصري، في تدوينة على موقع فيسبوك، قائلًا:" أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".
ومن أبرز مظاهر أول أيام عيد الأضحى في مصر: الصلاة، ذبح الأضاحي، تناول اللحوم والذهاب إلى المنتزهات.
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