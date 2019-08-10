بني ياس يتعاقد مع مدربين للطائرة والسلة واليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بني ياس للألعاب الرياضية أمس الأول في مؤتمر صحفي عقدته في بوابة الشرق مول بني ياس، عن التعاقد مع المدربين المصريين المميزين، محمد اللقاني لقيادة فريق الكرة الطائرة، وعمرو أبوالخير لقيادة كرة السلة في السماوي، ومروان رجب مدرباً جديداً لفريق كرة اليد وذلك اعتباراً من الموسم الجديد. وتقدم الحضور بجانب المدربين الثلاثة، سهيل العامري عضو مجلس إدارة النادي، رئيس شركة الألعاب الرياضية، الذي رحب بالحضور وممثلي وسائل الإعلام في مستهل كلمته بالمؤتمر، وقال: تعاقدت الشركة مع كوكبة من المدربين المتميزين، سجلهم الشخصي يتحدث عنهم بقيادة منتخبات وطنية وتحقيق إنجازات مميزة على شتى الصعد، فأصبح الثلاثي يمثل إضافة حقيقية وملموسة للنادي. وطالب اللاعبين باستثمار تواجد المدربين على رأس الأجهزة الفنية للفرق الثلاثة لبذل المزيد من الجهد وتحقيق إنجازات للنادي في القريب العاجل. وأعرب المدربون عن سعادتهم بالانضمام إلى البيت السماوي، متمنين قيادة النادي إلى التتويج بالبطولات في الموسم الجديد. وحضر مدربو بني ياس الجدد إلى العاصمة أبوظبي بسجل شخصي حافل بالعديد من الإنجازات على الصعد المحلية والقارية والدولية. أشرف محمد اللقاني على الإدارة الفنية لمنتخبي مصر والسعودية، كما سبق أن درب العديد من فرق الكرة الطائرة، وأبرزها الزمالك وبتروجيت والجزيرة في مصر، وبني ياس لغاية العام الماضي الذي شهد تتويجه مع طائرة بني ياس بلقب الدوري، قبل مغادرته إلى بلده والعودة مجدداً لقيادة الفريق السماوي، وحقق بطولة الدوري المصري مع الزمالك 4 مرات وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر وكأس زايد والدوري الإماراتي مع بني ياس أعوام 2005 و2007 و2018 على الترتيب. ودرب عمرو أبو الخير أندية عدة لكرة السلة في الإمارات وهي النصر وفاز بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في 2008، وشباب الأهلي وحقق معه كأس الاتحاد 2003، كما حصد مع الوصل لقب الدوري ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة السوبر، ونجح في الصعود إلى منصة التتويج مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية للأندية بلبنان في 2018.

أما مروان رجب مدرب كرة اليد، فقد قاد فرق سبوتينج وهليوبليس وسموحة في مصر، كما تولى مسؤولية قيادة منتخب مصر ووصل إلى كأس العالم في ثلاث مناسبات وحقق مع الفراعنة بطولة إفريقيا في 2016 ودورة الألعاب الإفريقية في الكونغو ودورة الألعاب العسكرية بكوريا في 2015.