شكرا لقرائتكم القاهرة تتعهد اعادة تأهيل معهد الأورام بعد تفجير إرهابي ضرب مبناه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة- "الحياة" | منذ 6 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 19:05

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن حكومته تعاملت سريعًا مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين سواء في إطار رعاية المصابين أو تقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم, منوهًا بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء في الحادث, والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام. وتعهد مدبولي بأن المعهد سيكون أفضل مما كان، وستكون الفرصة متاحة لتطوير المبنى، مؤكدا على المتابعة المستمرة والدائمة لأعمال ترميم وتطوير المعهد. كما أعرب عن تقديره للمصريين الذين تكاتفوا في هذا الموقف، والتفوا حول الدولة لتخطي محنة العمل الإرهابي.



وعبر مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس بمقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة (الساحل الشمالي), عن تقديره لتكاتف المصريين المعهود, في مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تستهدف النيل من إرادة المصريين في البناء والتنمية, وأشاد بالتبرعات التي أعلن عنها عدد من المسئولين ورجال الأعمال العرب والمصريين, وتوجه بالشكر إلي وزيرة الصحة التي تحركت على الفور من خلال فتح المستشفيات التابعة للوزارة لاستقبال مرضى المعهد, الذين جري نقلهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام.

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وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أنه عقب الحادث مباشرة تم إزالة آثار التفجير وبعدها بساعات كان ما يقرب من 200 عامل يعملون في الواجهات، لافتا إلى أن هناك أحد المكاتب الاستشارية تبرع بالاستشارات الهندسية المطلوبة لأعمال التطوير لمبنى المعهد وقد بدأوا العمل بالفعل كما يتم استقبال تبرعات المصريين. كما أعلن وزير التعليم العالي أن هناك عددا من شركات مواد البناء المختلفة ستتبرع بما تحتاجه أعمال الترميم والتطوير.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على صرف 50 ألف جنيه لكل فرد من فردي الأمن الإداري، اللذين استشهدا بالحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام. وقال بيان للجامعة إن رجلين من خيرة عناصر الأمن الإداري في معهد الأورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد، والجامعة إذ لا تتخلى عمن يعمل بها بأي شكل من أشكال العمل، حيث تقرر صرف 50 ألف جنيه لكل منهما بموافقة مجلس الجامعة. وأشار البيان إلى أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الجامعة لرجالها الذين صدقوا عهدهم معها واستشهدوا وهم يدافعون عنها ويحمونها، منوها بأن أبواب الجامعة مفتوحة لرعاية أبناء شهدائها وأسرهم.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة, الذي افتتحه الرئيس السيسي أمس, كمشروع قومي جديد يضاف لسلسلة المشروعات القومية للدولة المصرية, مؤكدا أن هذا الصرح الصناعي العملاق يعد مصدر فخر لكل المصريين وتجسيدا لإرادة هذا الشعب حيث تم الانتهاء منه خلال فترة وجيزة لافتا إلى أن هذا المجمع سيحقق قيمة مضافة بالإضافة إلى توفير فرص العمل وكذا التصدير متوجها بالشكر لكل من عمل وأنجز هذا المشروع.