مبادرات توعوية بريطانية لفائدة الحجاج

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نصر المجالي: أطلقت العديد من المؤسسات البريطانية، الحكومية وغير الحكومية، مبادرات تهدف إلى تقديم الدعم والنصيحة للمسلمين البريطانيين الذين يعتزمون أداء مناسك الحج هذا العام، وذلك إدراكا منها بالأهمية التي يوليها المسلمون لهذه الفريضة وحرصها على تقديم الدعم اللازم لهم كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع البريطاني.

وأفاد تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، بأن هذه المؤسسات تشمل هيئة الطيران المدني في بريطانيا، والتي نشرت مجموعة من النصائح المتعلقة بالحماية المالية للحجاج المسافرين، لا سيما عبر إطلاعهم على نظام الحماية المالية في المملكة المتحدة الذي يحمي معظم السفرات الجوية التي تبيعها شركات السفر العاملة في المملكة المتحدة، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تم الحجز عبر شركات سفر مقرها خارج بريطانيا.

شرطة لندن

كما أطلقت شرطة لندن من جهتها، فيديو يحتوي على خمس خطوات يتعين على الحجاج اتباعها لتجنب وقوعهم ضحايا لجرائم النصب والإحتيال، كالتحقق من مصداقية شركة السفر التي يتعاملون معها وتفادي الدفع نقدا حيث يصعب تتبع المعاملة المالية التي تم إجراؤها، إضافة إلى الإطلاع على إجراءات الحماية المالية لهيئة الطيران المدني البريطانية، والإبلاغ عن أي جريمة نصب أو احتيال عبر الرقم المخصص لمكافحة الإحتيال.

وقد أصدرت كل من هيئة الخدمات الصحية البريطانية ومنظمة الصحة العامة لإنجلترا مجموعة من الإرشادات تنصح الحجاج بأخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر وكذلك شرب كميات كافية من المياه، واستخدام واقي الشمس عند أداء مناسك الحج.

كما أصدرت مؤسسة مرضى السكري البريطانية مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية للحجاج تشمل كيفية حماية أدوية الأنسولين وطريقة أخذها في الطقس الحار، والحصول على ورقة طبية من أجل التمكن من أخذ الحقن اللازمة على متن الطائرة والتأكد من توفر نفس النوع من الأنسولين بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فحص الأقدام قبل السفر لتفادي إصابتهم بالمرض عند المشي لفترات طويلة.

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عدد من الحجاج البريطانيين

منشورات رقمية

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية كذلك مجموعة من المنشورات الرقمية تتضمن نصائح للسفر بالإضافة إلى خدمات المساعدة القنصلية والمشورة التي يقدمها فريق القنصلية البريطانية في جدة، لا سيما عبر خط مساعدة هاتفية متوفرعلى مدار 24 ساعة.

وقالت أليسون كينغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "مجموعة التدابير والنصائح التي أطلقتها العديد من المؤسسات البريطانية لفائدة الحجاج البريطانيين، تدل على إندماج المسلمين في المجتمع البريطاني، والأهمية التي نوليها في بريطانيا للتواصل مع مختلف الأديان والثقافات في إطار التنوع والتعدد الديني الثقافي التاريخي الذي تُعرف به المملكة المتحدة".

وأضافت كينغ قائلة: "إن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز روح التنوع والمساواة التي يتميز بها موسم الحج بشكل خاص، لا سيما وأنه يجمع بين الملايين من البشر باختلاف جنسياتهم وخلفياتهم".

يذكر أن أكثر من 26 ألف بريطاني يؤدون مناسك الحج هذا العام، مقارنة بنحو 24 ألف العام الماضي. ويشمل هذا العدد وفودا من مؤسسات بريطانية رسمية، كالجيش البريطاني الذي أوفد عشرة حجاج بالإضافة إلى مجموعة من الدراجين البريطانيين الذين قطعوا مسافة تزيد عن ستة آلاف كيلومتر على متن دراجات هوائية، لجمع تبرعات دعما للشعب السوري.