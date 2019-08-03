قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قباطية جنوب جنين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابين فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين. وذكرت مصادر محلية في البلدة، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال السعدي وخالد نزال، أثناء تواجدهما بالقرب من قرية مركة جنوب جنين.

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