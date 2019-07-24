شكرا لقرائتكم السعودية تطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 11:29

قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: "إن استمرار السلوك السلبي لإيران في المنطقة ليس من شأنه إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين، فالدعم الواضح الصريح لميليشيات الحوثي الانقلابية أصبح يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية، وخطراً على المدنيين في المنطقة، فتهديد الحكومة الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز واستمرارها بمهاجمة واحتجاز السفن التجارية يحمل مجلسكم الموقر مسؤولية الوقوف بحزم والاضطلاع بمهامه الرئيسة والعمل على صون الأمن والسلم الدوليين".



وأردف المعلمي، في كلمة المملكة أمس، أمام مجلس الأمن في نيويورك بصفته رئيساً للمجموعة العربية لشهر تموز (يوليو)، ونيابة عن الدول العربية: "نسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، وأن سلوك إيران في المنطقة ينافي تلك المبادئ، ويقوّض مقتضيات الثقة، وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار تهديداً مباشراً وخطراً، مع التأكيد على استعدادنا لإقامة علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها".

وأبان السفير المعلمي، أن استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في بسط وفرض السيطرة على مفاصل الدولة في صنعاء عاصمة اليمن للعام الخامس، أوجد بؤرة في المنطقة تحتضن الأعمال الإرهابية، وتصر على الاستمرار في زيادة الكوارث الانسانية من تجويع وانتشار للأوبئة، فهذه الميليشيات تستمر في استخدام الموارد والمساعدات الإنسانية الدولية سلاحاً لمفاوضاتها غير الشرعية غير آبهة في الشعب اليمني واحتياجاته الأساسية.

ولفت المعلمي، إلى أن ما تقوم به هذه الميليشيات من ترويع للآمنين واستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في السعودية يكشف عن الطبيعة والفكر الهدام الذي لا يعرف سوى الخراب والدمار، مطالباً مجلس الأمن بالدفع والتأكيد على تنفيذ قراراته ذات الصـلة 2140 و2216 و2451، مشدداً على أن حل الأزمة اليمنية يكمن في الحوار السياسي وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنها تدين ونستنكر بشده قيام سلطات الاحتلال بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، التي تؤوي مئات المواطنين الفلسطينيين، وهو ما دانه مجلس الوزراء في المملكة في جلسته أمس (الثلثاء).

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وحذر المعلمي، من المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، ومن المخططات الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالباً بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ، مؤكداً أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، خصوصاً الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأوضح المعلمي، أن القمة العربية المنعقدة في تونس في شهر أذار (مارس) الماضي، والقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة الشهر الماضي، أكدتا أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى أنها قضية العرب الأولى وعلى الهوية العربية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وعلى التزام العرب السلام خياراً استراتيجياً لا بديل عنه.

وشدد السفير، على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً عربياً استراتيجياً تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، هذه المبادرة التي ماتزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، وهي المبادرة التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، مؤكداً التزام المبادرة والتمسك بجميع بنودها، داعياً المجتمع الدولي للسعي إلى أن يكون جزءاً من الحل العادل لهذه القضية.

وبيّن الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها، وتجديد الرفض للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، مطالباً بالإسراع في تحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار من دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وينهي معاناة الشعب الليبي، لافتاً إلى الدعم لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا، وعلى جوارها والمنطقة.

وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة: "نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العنف، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 ، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي تخفيف المعاناة الإنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة. كما نؤكد دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام لسورية جير بيدرسون في جهوده لحل الأزمة السورية وتشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت.