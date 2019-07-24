توقعات #الطقس غدا.. استمرار #الرياح المثيرة للأتربة وتدني الرؤية بعدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس غدًا الأربعاء، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران.

وأشارت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها «تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان». وتكون السماء غائمة جزئيًا على منطقتي جازان وعسير وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.