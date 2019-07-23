شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم الاثنين، مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام والتي ستكون مدتها 12 يوماً.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 4 ذي الحجة، فيما ستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440 هـ وفقاً لتقويم أم القرى.