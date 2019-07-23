وزارة الخارجية‭ ‬الإيطالية: ليبيا تحتجز سفينة صيد إيطالية

قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان يوم الثلاثاء إن خفر السواحل الليبي احتجز سفينة صيد إيطالية.
وقال البيان إن أسباب احتجاز السفينة غير واضحة، لكن يُرجح أن تكون متصلة بعمليات الصيد في مياه تعتبرها إيطاليا نفسها ”محفوفة بالمخاطر“، مشيرا إلى أن هناك تحذيرا صادرا للسفن الإيطالية من دخول تلك المياه.
وقالت روما إن السفينة أُخذت إلى ميناء مصراتة وهي مدينة متحالفة مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
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