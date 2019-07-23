وزارة‭ ‬ النفط: إيران تطمئن العراق بشأن حرية الملاحة البحرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في طهران يوم الاثنين قالت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء إن إيران طمأنت العراق بشأن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأضافت في بيان أن إيران أبلغت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك خلال زيارته لطهران يوم الاثنين. وقال البيان إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعطى تطمينات للوفد العراقي بشأن ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز واحترام القانون الدولي الذي يكفل ذلك.

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