شكرا لقرائتكم 16 قتيلاً اثر غارات روسية على سوق شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 23 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 15:22

قُتل 16 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين على الأقل في غارات نفذتها طائرات روسية صباح اليوم الإثنين على سوق في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الغارات "استهدفت سوقاً لبيع الخضراوات بالجملة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً، ثمانية منهم على الأقل مدنيون بينما لم يتم تحديد هويات الآخرين حتى الآن". كما أصيب 35 شخصا بجروح.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الغارات "استهدفت سوقاً لبيع الخضراوات بالجملة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً، ثمانية منهم على الأقل مدنيون بينما لم يتم تحديد هويات الآخرين حتى الآن". كما أصيب 35 شخصا بجروح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 قتيلاً اثر غارات روسية على سوق شمال غربي سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.