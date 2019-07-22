شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من وزير التعليم.. لجنة لمتابعة تنفيذ الأحكام وسلم الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

وذلك بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة سعياً إلى تحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بعد التشاور مع أصحاب المعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وضمت اللجنة الإشرافية معالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي نائب وزير التعليم دكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ومعالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

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كما ضمت مساعد وزير التعليم دكتور سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن عبدالعزيز البتال، فيما يرأس معالي نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعلمية.

ونصت المهام الموكلة لفريق العمل على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة، والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة، مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك.

وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، وتم إقرار مدة تسعين يوماً لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.