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محمد عثمان - الرياض - الكويت – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 12:45

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، المتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية أخيراً.



وأكد مصدر في الوزارة، أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر، يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الديبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام قواعد القانون البحري الدولي، بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وأكد مصدر في الوزارة، أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر، يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الديبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام قواعد القانون البحري الدولي، بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

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