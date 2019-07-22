دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أسوس تكشف عن هاتفها الشرس المخصص للألعاب ROG Phone 2

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كما كان منتظراً كشفت أسوس اليوم عن الجيل الثاني من سلسلة هواتف ROG Phone المخصصة للالعاب والتي تم الكشف عنها لأول مرة العام الماضي.

هاتف ROG Phone 2 جاء وحشاً كاسراً تقدم فيه شركة أسوس كل ماتتوقعه من عتاد في عالم الهواتف ويشمل ذلك العتاد الداخلي والشاشة والصوتيات والبطارية وحتى الاشياء التي تخص الالعاب.

يأتي الهاتف بنسخة جديدة من معالج كوالكوم الرائد سناب دراغون 855 تم تسميتها Snapdragon 855 Plus بتردد يصل إلى 2.96GHz مع 12GB ذاكرة عشوائية و 512 ذاكرة تخزين من نوع UFS 3.0.

اما من ناحية الشاشة فيقدم الهاتف شاشة من نوع OLED بحجم 6.59 إنش بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz مع 49 مللي في الثانية معدل استجابة للمس وهذا سريع جداً بالمقارنة مع 87 لجالكسي اس 10 و 85 على ون بلس 7 برو كما تقول أسوس.

يحمل الهاتف ايضاً كاميرتين مزدوجة من الخلف الاولى بدقة 48MP والثانية بدقة 13MP وهذا جيد لهاتف غير مخصص للتصوير ويقدم الهاتف ايضاً كاميرا للسيلفي بدقة 24MP.

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يعمل الهاتف بنظام اندرويد 9.0 الخام بدون تعديلات ويحمل بطارية ضخمة بحجم 6000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 4.0 من كوالكوم بقوة 30W حيث يمكن شحن 4000mAh من البطارية خلال 58 دقيقة بينما تحتاج إلى ساعة و 20 دقيقة لتعبئة البطارية بنسبة 100% وتقول اسوس ان البطارية تكفي لأن تلعب لعبة PUBG الشهيرة لمدة 7 ساعات متواصلة بأعلى دقة.

تقدم اسوس الكثير من الامور الأخرى مثل بصمة داخل الشاشة و سماعتين ستيريو مع وجود منفذ 3.5 للصوت وتقنية جديدة لمنحك اللاعبين إهتزاز قوي بالاضافة إلى الاكسسوارات والملحقات المخصصة للالعاب ( شاهد الصورة).

لم تتحدث الشركة عن سعر الهاتف ولا عن مواعيد الطرح في الاسواق.

المصدر

التدوينة أسوس تكشف عن هاتفها الشرس المخصص للألعاب ROG Phone 2 ظهرت أولاً على عالم التقنية.